Funerale coi botti, fuochi d'artificio per omaggiare parente morto: denunciato

Funerali con giochi d'artificio in mezzo alla strada e traffico bloccato per qualche minuto in corso Tukory. Un 37enne palermitano è stato denunciato dalla polizia.

Ieri mattina, dopo la cerimonia funebre di un parente, durante il tragitto verso il cimitero avrebbe interrotto la marcia del feretro portato a spalla nei pressi dell’incrocio tra corso Tukory e via Carmelo Lodato e a quel punto avrebbe tirato fuori e fatto esplodere una scatola contenente giochi pirotecnici "creando una situazione di pericolo - spiegano dalla Questura - per i numerosi cittadini che in quel momento transitavano lungo la trafficata arteria".

I successivi accertamenti svolti dagli agenti del commissariato di polizia Porta Nuova hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, individuarne il responsabile e denunciarlo per il reato di “accensioni ed esplosioni pericolose”.

Gallery