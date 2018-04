Sai salvare una vita? Corso per operatore di primo soccorso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Blsd Academy, ente internazionale di formazione, accreditato presso l’assessorato alla sanità della Regione Sicilia organizza un corso BLS-D full (adulto, pediatrico e neonatale con pratica su manichini e utilizzo del defibrillatore semi-automatico) secondo le ultime linee guida ILCOR. "Il brevetto Operatore rilasciato è: Valido come punteggio nei concorsi pubblici; Valido per crediti formativi scolastici ed universitari; Valido per Centri Sportivi, Palestre e ASD (Decreto Balduzzi); Ma soprattutto: insegna a salvare una vita! Per info e costi contattate 3398013920