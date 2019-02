Riforma fiscale e alta formazione a servizio dei contribuenti, open day sulla giustizia tributaria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giudici tributari e professionisti sempre più specializzati e formati, a tutela dei diritti dei contribuenti. Cresce l’esigenza nel campo della giustizia tributaria di dare maggiore dignità al settore, realizzando un sistema fiscale più equo e conforme ai principi costituzionali. Così l’Uncat, l’Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi, dopo avere approvato nei giorni scorsi a Roma un’articolata proposta di riforma del processo tributario, organizza a Palermo con la Camera provinciale un Open day, per dibattere insieme della riforma e per presentare la quinta edizione del corso di formazione specialistica in diritto tributario.

Il corso si propone di fornire agli iscritti le conoscenze teoriche e pratiche e l’addestramento all’uso degli strumenti tecnico giuridici per l’esercizio della consulenza e difesa tributaria nelle diverse fasi del procedimento amministrativo e di quello contenzioso. A questo scopo il corpo docente è formato da avvocati tributaristi cassazionisti, professori universitari, magistrati e rappresentanti dell’amministrazione finanziaria.

Durante la giornata verrà anche presentato il nuovo e-book “Giustizia Tributaria - Doveri e Diritti del Contribuente”, a cura di Daniele Baldassare Giacalone e Angelo Cuva, che esamina diverse tematiche riguardanti la realizzazione dell’equità fiscale. L’Open day è in programma per mercoledì 27 febbraio, alle ore 16, nell’aula Borsellino del Dems, in via Ugo Amico, 2.

Interverranno Alessandro Bellavista, direttore del dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; Giuseppe Di Stefano, presidente dell’ordine degli avvocati di Palermo; Fabrizio Escheri, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo; Alessandro Paino, presidente della Camera degli avvocati tributaristi di Palermo; Francesco Leone, presidente Agius; Giuseppe Miria, presidente Aiga Palermo; Salvatore Forastieri, garante del contribuente della Sicilia; Andrea Parlato, benemerito dell’Università di Palermo. L’incontro sarà coordinato da Angelo Cuva, docente di Diritto Tributario all’Università di Palermo, codirettore della scuola Uncat - sede di Palermo e Daniele Baldassare Giacalone, professore a contratto di Economia Internazionale presso Link Campus University di Catania, codirettore della scuola Uncat - sede di Palermo.

L’evento sarà valido ai fini della formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e degli avvocati.