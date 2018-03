Assalto solitario al Simply, giovane rapina supermercato in corso Finocchiaro Aprile

Assalto solitario al supermercato. Questa mattina un giovane rapinatore è entrato in azione al Simply di corso Finocchiaro Aprile. Dopo l’irruzione, ha lasciato intendere di essere armato, ha minacciato uno dei cassieri per farsi consegnare i contanti ed è fuggito a bordo di uno scooter in direzione tribunale.

Il colpo è avvenuto sotto gli occhi di dipendenti e clienti, che hanno subito notato l’ingresso di un giovane che indossava abiti scuri e un casco di colore rosso. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti.

Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei testimoni richiesto di acquisire le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Non appena il direttore del supermercato avrà terminato le verifiche contabili sarà possibile stabilire con esattezza il bottino della rapina.