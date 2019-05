Ospedale La Maddalena, via al primo corso di estetica oncologica in Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Tu non ci fermi!”, è cosi che il rappresentante legale del Centro studi LaPiramide, Filippo Cannella, ha voluto concludere la presentazione del primo corso di Estetica oncologica in Sicilia. Perché la lotta contro il tumore, purtroppo, vede tutti partecipi e in questo spiacevole scenario l’unica arma che possediamo è la forza di non farci sconfiggere. La determinazione nel volersi prendere cura di se stessi attraverso le cure mediche, sempre più innovative ed efficaci, ma non solo.

“Sono pur sempre una donna”, sono queste le parole di Anna, oggi testimonianza durante la presentazione del corso, di quanto essenziale sia stato il supporto di Grazia Urso, esperta specializzata in trattamenti estetici su persone in terapia oncologica, durante la sua malattia. Essere un supporto domani toccherà a te, estetista che hai deciso di intraprendere questo percorso formativo con un’equipe di esperti come Vittorio Gebbia (professore di oncologia medica e direttore UO di oncologia medica); Liborio Di Cristina (responsabile U. O. di Oncologia medica), Caterina Amato (presidente associazione Serena a Palermo onlus, medico chirurgo specializzata in Chirurgia generale ad indirizzo oncologico).