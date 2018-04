Superenalotto, jackpot sfiorato: vinti 23 mila euro in corso dei Mille

Sfiorato il jackpot milionario del Superenalotto in corso dei Mille. Un fortunato giocatore ha vinto un premio da 23 mila euro indovinando cinque numeri su sei grazie grazie alla schedina emessa nella Tabaccheria Grutti in zona Guarnaschelli. Il jackpot intanto ha raggiunto i 129 milioni di euro: il premio è al quinto posto tra le vincite più alte della storia del gioco e il più alto in palio nel mondo. La sestina esatta, si legge in una nota di Agipronews, è stata realizzata l'ultima volta ad agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Sicilia il jackpot manca dal 2015.