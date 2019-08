Due anni fa aveva perso tutti i punti della patente: sorpreso a guidare, multa di 5 mila euro

Guidava nonostante avesse la patente revocata. La polizia municipale, nell’ambito dei controlli antiabusivismo volti alla tutela e alla sicurezza dei turisti, ha sanzionato il conducente di una motocarrozzetta che transitava in corso dei Mille alla guida del mezzo. Si tratta di un giovane di 23 anni.

In azione gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico. "Il ragazzo è stato fermato - dicono dal comando di via Dogali - e dopo i controlli è stato accertato che il ventitreenne nel 2017 aveva commesso infrazioni tali da esaurire tutti i punti della patente. Nel 2018 avrebbe dovuto sostenere l’esame di guida, ma, poiché non si è presentato, la patente è stata revocata d’ufficio".

Il conducente, che al momento del controllo non trasportava turisti, è stato sanzionato per un importo di 5.115 euro. La patente, mai riconsegnata, è stata ritirata e il mezzo è stato posto sotto fermo amministrativo per tre mesi.