Coronavirus, negozio aperto di domenica e pieno di gente: multa e chiusura

Un negozio aperto di domenica e pieno di gente al suo interno, in barba ai divieti imposti dal’ultima ordinanza regionale per contenere la diffusione del Coronavirus. I finanzieri della stazione navale hanno chiuso temporaneamente un negozio che vende prodotti per la casa e indumenti di corso dei Mille (del quale non è stato fornito il nom, ndr), notificando al titolare una sanzione amministrativa che va dai 400 agli 800 euro.

Durante l’attività di controllo del territorio "le fiamme gialle notavano - spiegano dal Comando provinciale - una cospicua presenza di persone all’interno del negozio in parola, intente all’acquisto di articoli per la casa e per la persona". La chiusura temporanea è stata imposta in attesa che venga stabilita la sanzione accessoria che potrebbe costringere il titolare a tenere abbassata la saracinesca fino a 30 giorni.