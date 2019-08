Incidente in corso dei Mille, scontro fra un'auto e uno scooter: morto un giovane

Tragico incidente in corso dei Mille. Un ragazzo di 28 anni, Gianluca Montesano (foto in basso), è deceduto a seguito dello scontro fra un’auto e uno scooter avvenuto intorno alle 22.40 di ieri sera all’altezza di via Sant’Alberto degli Abati, tra i quartieri Brancaccio e Sperone. Il giovane che si trovava in sella a un Piaggio Liberty sarebbe deceduto poco prima di arrivare al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. Ferito gravemente e ricoverato l’amico, il 26enne D.G., che guidava il mezzo a due ruote.

Secondo una prima ricostruzione lo scooter sul quale viaggiavano si è scontrato con la Mercedes Classe A guidata da S.N., 31 anni. Dopo il violento impatto sono intervenuti sul posto gli agenti delle volanti, i sanitari del 118 e la polizia municipale, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento dei rilievi, però, i mezzi coinvolti nell'incidente erano stati già spostati e dunque ora toccherà agli agenti dell'Infortunistica chiarire come siano andate le cose.

Cinque i mezzi parcheggiati e rimasti danneggiati dopo l'urto fra l'auto e lo scooter, entrambi sequestrati dalla polizia municipale per ulteriori accertamenti. Mentre l'automobilista se l'è cavata con qualche escoriazione, destano preoccupazione le condizioni del 26enne, soccorso e portato all'ospedale Civico. Montesano, che si dava da fare tra lavoretti vari e faceva il pr per una discoteca in provincia, lascia un figlio di pochi anni. Sui social, a poche ore dalla tragedia, sono già decine i messaggi di cordoglio lasciati da amici e conoscenti.