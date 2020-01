Corso dei Mille, lancia sacchetto pieno di marijuana: poliziotti lo vedono e lo arrestano

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla polizia nell'ambito di un'operazione antidroga. Si tratta di Giuseppe Lucchese, palermitano con dei precedenti. Gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile lo hanno intercettato in strada, in corso dei Mille. Lucchese, volto noto alla polizia, è stato notato mentre lanciava un involucro pieno di marijuana.

"Il ragazzo - dicono dalla questura - nonostante la giovane età ha già avuto a che fare con la giustizia e per questo è conosciuto dai poliziotti. Quando il ventenne si è reso conto che gli agenti lo stavano per controllare, si è disfatto un involucro, lanciandolo per terra. Naturalmente la circostanza non è sfuggita ai poliziotti che lo hanno recuperato". All'interno hanno trovato 58 grammi di marijuana, confezionati in 56 dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato ed il giovane - che abita nella zona di corso dei Mille - tratto in arresto.