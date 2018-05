Su una bancarella 54 chili di tonno avariato, sequestro e multa in corso Calatafimi

Aveva esposto sulla sua bancarella 54 chili di tonno avariato, per questo un venditore ambulante si è visto sequestrate tutto il pesce. Nel mirino della polizia municipale un commerciante di 49 anni che stazionava in corso Calatafimi, all'altezza di Mezzomonreale.

"Il prodotto - spiegano i vigili - era suddiviso in tocchi, esposto alla polvere e agli agenti atmosferici. La centrale operativa ha richiesto l'intervento del servizio veterinario dell'Asp, che ha giudicato il tonno non commestibile e ne ha disposto la distruzione. È stata quindi incaricata una ditta specializzata per lo smaltimento di scarti animali".

Il pescivendolo, un uomo di 49 anni, dovrà pagare una sanzione da 1.809 euro per la mancata tracciabilità del prodotto ed è stato denunciato all'autoritá giudiziaria per commercio di alimenti in cattivo stato di conservazione.