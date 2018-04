Corso bls-d pbls-d più corso di primo soccorso stradale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

BLSD-ACADEMY, ente internazionale di formazione, accreditato presso l’assessorato alla sanità della regione Sicilia organizza un corso BLS-D full (adulto, pediatrico e neonatale con pratica su manichini e utilizzo del defibrillatore semi-automatico) secondo le ultime linee guida ILCOR. "Il brevetto Operatore rilasciato è: Valido come punteggio nei concorsi pubblici; Valido per crediti formativi scolastici ed universitari; Valido per Centri Sportivi, Palestre e ASD (Decreto Balduzzi); Ma soprattutto: insegna a salvare una vita! Nel pomeriggio h15 impareremo come comportarci in caso di incidente stradale.

Oltre ad allertare i soccorsi, i nostri compiti consistono nell'assicurare, per quanto possibile, la sopravvivenza del ferito in attesa dell'arrivo di soccorritori ed evitare l'insorgenza di ulteriori lesioni per un mancato soccorso o per un soccorso scorretto. Inoltre non possiamo solo attendere…, con la scusa che non sappiamo come comportarci. Non è vero che non fare niente significa non sbagliare. Il corso di Primo Soccorso Stradale accessibile a tutti, ed in particolare a chi guida, descrive le procedure e gli interventi necessari da adottare in caso di eventi traumatici a seguito di incidenti stradali. Estrarre il soggetto dall'auto…, togliere il casco al motociclista…, il colpo di frusta…, e molto altro. Il manuale, come tutti i testi didattici BLS-D Academy, è ricco di fotografie, illustrazioni e chiare spiegazioni, è un necessario vademecum per chiunque si trovi al volante.

PROGRAMMA DEL CORSO

Primo Soccorso Conoscenze generali sui traumi da incidente stradale e capacità di intervento pratico Allertare il soccorso medico d’emergenza Riconoscere un’emergenza sanitaria Attuare gli interventi di primo soccorso Emorragie e ferite Lesioni da corrente elettrica Traumatologia Bendaggi Ustioni Incendi Estintori Intossicazioni Trasporto dei feriti Manovre di estricazione Contenuto della cassetta di primo soccorso.

OBIETTIVI DEL CORSO

Addestrare l’allievo ad affrontare le situazioni di emergenza causate da Incidenti stradali e ad intervenire in situazioni dove il soggetto è in immediato pericolo di vita, o dove può rivelarsi utile un primo intervento in attesa dell’ospedalizzazione.

LA CERTIFICAZIONE

Al superamento del corso si riceve un brevetto di operatore.

Per info e costi contattate 3398013920