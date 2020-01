Corso di birdwatching a Isola delle Femmine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì 22 gennaio inizierà un corso di birdwatching organizzato dalla Lipu di Palermo in collaborazione con la Riserva naturale orientata Isola delle Femmine. Rivolto a tutti/e coloro che vorranno avvicinarsi nel mondo dei nostri amici alati, il corso sarà costituito da 7 incontri e 3 uscite sul campo e spazierà su vari temi, descrivendo non solo le singole specie ma anche i tipi di habitat, con maggior attenzione su quelli siciliani. Si parlerà anche dei siti di maggior interesse per l’osservazione degli uccelli in Sicilia, storia del birdwatching e della Lipu, aspetti generali sull’anatomia e fenologia degli uccelli.

Il corso vuol essere un modo per sensibilizzare le persone alle tematiche ambientali e per formare nuovi birdwatchers che si spera diventino bravi ornitologi contribuendo alla protezione dell’ambiente. I censimenti e monitoraggi dell’avifauna, infatti, vanno effettuati sempre per fini di conservazione della natura. Grazie al contributo di molti ornitologi, infatti, si sono potute instituire riserve naturali e anche altre aree soggette a tutela come le IBA (Important Birds Areas), i SIC (Siti di importanza Comunitaria) e le ZPS (Zone di Protezione Speciale). La quota di partecipazione, che sarà versata direttamente il primo giorno del corso, è di 30 euro e comprende materiale didattico, assicurazione ed attestato. Non comprende gli spostamenti. Verrà rilasciata una ricevuta di pagamento. Per i soci LIPU la quota di partecipazione è di € 20,00. Per gli studenti la quota di partecipazione è di € 25,00 E’ gradita l’iscrizione alla Lipu (€ 25,00 socio ordinario ed € 18,00 socio giovanile/Junior) con la quale si può usufruire dello sconto nelle attività Lipu.

Verrà fornito materiale didattico e un attestato. Il corso si svolgerà a Isola delle Femmine presso la sede della Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine sita in via Piano Ponente 25. Gli orari saranno dalle 17:30 alle 19:00. Il numero massimo di partecipanti è 20, il corso non verrà attivato se non verranno raggiunte almeno 10 adesioni. Prenotazioni entro il 15 gennaio 2020. Pur cercando di rispettare il calendario, gli incontri e le uscite potrebbero essere soggetti a modifiche.

Escursioni sul campo: colazione al sacco, abbigliamento adeguato, attrezzature tecniche e mezzi propri. (Appuntamenti presso bar Oceania, via Giotto, Palermo). L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo a chi avrà frequentato almeno la metà più uno degli appuntamenti. Per maggiori info e adesioni: palermo@lipu.it, www.lipupalermo.it, pagina FB Lipu Sezione di Palermo, R.N.O. Isola delle Femmine riservaisola@tin.it. Termine ultimo per l’iscrizione è il 15 gennaio 2020. A chi vorrà iscriversi, sarà inviato un modulo da compilare e rispedire via e.mail.

PROGRAMMA

Mercoledì 22 gennaio: La LIPU – il Birdwatching (N. Provenza – Delegato Regionale Lipu e V. Di Dio - naturalista, Direttore R.N.O. Isola delle Femmine) - Migrazione e inanellamento (G. Cumbo, Delegato Lipu Palermo). Mercoledì 29 gennaio: Gli uccelli, evoluzione e adattamenti (B. Massa – zoologo). Mercoledì 05 febbraio: Gli uccelli delle coste e zone umide (S. Surdo – ornitologo Università di Palermo). Domenica 09 febbraio: R.N.O. Saline di Trapani e Paceco (itinerario da concordare con l’E.G., tutta la giornata). Mercoledì 12 febbraio: L’avifauna urbana (G. Cumbo, Delegato Lipu Palermo). Domenica 16 febbraio: Fiume Oreto, mezza giornata. Mercoledì 19 febbraio: Gli uccelli delle aree montuose e agricole (G. Cumbo). Mercoledì 26 febbraio: Legislazione – Bracconaggio (G. Albarella - Responsabile rapporti istituzionali LIPU Nazionale). Mercoledì 04 marzo: Recupero fauna selvatica in difficoltà (G. Giardina, responsabile CRRFS Ficuzza). Domenica 08 marzo, R.N.O. Rocca Busambra e Bosco di Ficuzza/Centro Recupero Fauna Selvatica Ficuzza (tutta la giornata). Delegazione Lipu Palermo R.N.O. Isola delle Femmine

