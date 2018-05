Corsi professionali: le proposte formative Demos per l'anno 2018/19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell’ottica di un’educazione permanente, rivolta a soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni in cerca di prima occupazione o disoccupati, l’ente Demos s.r.l. (Istituto Paritario Seneca) in occasione dell'Avviso pubblico 2/2018 “per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirata al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia" ha progettato, per la sede di Palermo, i seguenti corsi di formazione professionale: Operatore socio assistenziale O.S.A.; tecnico di produzione pagine web; • addetto alla contabilità; tecnico grafico per il multimedia e il web design; tecnico di accoglienza turistica. I corsi sono gratuiti e agli allievi sarà riconosciuta un’indennità di presenza pari a 5 euro per ogni giorno di frequenza al corso. Per informazioni e iscrizioni, contattare la sede di viale Regione Siciliana Nord Ovest 3414, 90145 Palermo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18. info@demosformazione.it Tel: 091/220643