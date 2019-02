Imparare a gestire le emozioni: parte da Palermo il progetto pilota per bimbi autistici

Imparare a gestire le emozioni attraverso il rapporto diretto con gli animali. Il progetto pilota di pettherapy e ippoterapia a favore dei bambini autistici, promosso dall’associazione ParlAutismo e realizzato in collaborazione con la cooperativa Nuova S.A.I.R., Eos Equitazione, Peoplehelpthepeople e GhismoOnlus, con il contributo della Fondazione Sicilia, verrà presentato oggi all’Istituto sperimentale zootecnico, in via Roccazzo, alle 16.

Il progetto ha la durata di quattro mesi ed è destinato a 30 bambini autistici che saranno coinvolti in tre percorsi: ippoterapia, pettherapy e laboratorio ambientale. Gli obiettivi sono duplici: promuovere nei bambini il senso di fiducia, la dimensione dell'autocontrollo, la socializzazione e la gestione delle emozioni; proporre alle famiglie un percorso riabilitativo specifico, al di fuori dei contesti riabilitativi usuali che sono solitamente quelli ambulatoriali. Sono coinvolti sette operatori: tre tecnici della riabilitazione con animali, due psicoterapeuti cognitivo-comportamentali e per il laboratorio ambientale, un agronomo esperto in laboratori sociali e un educatore.