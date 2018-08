Al via quattro corsi per addetti ai servizi informatici: iscrizioni ancora aperte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via quattro corsi per addetti ai servizi informatici. Due, della durata di 240 ore, si terranno a Palermo e a Termini Imerese: inizieranno il 9 ottobre e si concluderanno il 14 dicembre. Altri due corsi - 168 ore di lezioni - prenderanno il via il 16 ottobre e si concluderanno il 14 dicembre 2018 a Termini Imerese e Cefalù.

Destinatari delle attività sono i soggetti in età lavorativa con oltre 18 anni purché compatibili con le seguenti tipologie di destinatari: operatori della formazione professionale, ex dipendenti o dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; lavoratori dipendenti da aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività; lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che hanno partecipato ad attività socialmente utili (tra cui Lsu ed ex Pip).

Dopo il superamento degli esami finali, ai quali saranno ammessi coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle ore totali previste, verrà rilasciato un certificato di frequenza. Non è prevista alcuna indennità di frequenza. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Istituto regionale siciliano Fernando Santi ai seguenti numeri: 091/588719 – 333/4893255 – 333/4635975.