Nelle mani di Orlando la fiaccola della pace: in città arriva la "Peace run"

E' iniziata ufficialmente stamani con la corsa per la pace più lunga al mondo, la "Peace Run", una settimana multiculturale, inclusiva e inter-religiosa di iniziative di pace in ambito culturale, educativo, sportivo e sociale, che animerà Palermo fino al 16 novembre.

La “Peace Run” è un evento sportivo non competitivo, che ogni anno coinvolge più di 100 nazioni e che giunge in città con la mostra "Paintings for World Peace and Harmony" allestita a Palazzo Sant'elia, con l'esposizione di circa 250 opere originali di Sri Chinmoy.

Le manifestazioni sono organizzate dall’organizzazione internazionale Peace Run, con la collaborazione del Comune, dell'Università e in partenariato con l'Accademia di Belle Arti. Il via della manifestazione, a piazza Pretoria, davanti al Palazzo delle Aquile, quando il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto simbolicamente la fiaccola della pace consegnatagli da un tedoforo americano.

"Palermo è stata scelta da questa grande organizzazione internazionale per il cammino nell'affermazione di una cultura di pace della nostra città. Una cultura di pace – ha dichiarato Orlando, dando il benvenuto all'iniziativa - che è costruita sul rispetto dei diritti umani secondo la visione alternativa ad egoismi individualistici e di gruppo, che è espressa nella locuzione “io sono persona, noi siamo comunità”. Siamo tutti diversi perché siamo esseri viventi, ma siamo tutti uguali perché siamo esseri umani".

Il sindaco ha ringraziato Aye Aye Thant - figlia dell'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Maha Thray Sithu U Thant - che ha rivolto un lungo messaggio di apprezzamento per l'attività che viene svolta dalla città di Palermo per l'affermazione della cultura della pace.

