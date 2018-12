Corsa clandestina di cavalli in via Ernesto Basile, spuntano i carabinieri: bloccati 3 uomini

Avevano trasformato via Ernesto Basile in una specie di ippodromo. Resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamento di animali ed organizzazione di manifestazioni e spettacoli vietati. Con questa accusa i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà tre palermitani. Si tratta di un 58enne (A.P. le sue iniziali), L.S. (38 anni) e M.G. (30).

"I carabinieri - spiegano dal comando provinciale dell'Arma - hanno sorpreso il 58enne che con l’utilizzo di un calessino trainato da un cavallo, gareggiava con un altro calesse (il cui conduttore è al momento rimasto ignoto) mentre gli altri due uomini a bordo di uno scooter (Honda modello Sh 125) svolgevano l’attività di apri-pista lungo il 'percorso di gara'".

Appena hanno visto i carabinieri, i partecipanti alla competizione non autorizzata e le numerose persone che assistevano si sono immediatamente allontanate. Il cavallo dopo essere stato visitato dal personale veterinario dell’Asp è risultato non essere affetto da lesioni ed è stato posto sotto sequestro e affidato in custodia giudiziaria in una struttura autorizzata di Palermo, in attesa degli accertamenti di rito. Anche il calessino e lo scooter sono stati posto sotto sequestro, quest’ultimo per mancanza della copertura assicurativa.