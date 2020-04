Corsa clandestina di cavalli in via Ernesto Basile, 7 denunce e 16 mila euro di multe

Sono in tutto sette le denunce effettuate (per ora) dai carabinieri in merito alla vicenda della corsa clandestina di cavalli in via Ernesto Basile. I militari del gruppo di Palermo, con l’ausilio dei colleghi del centro Anticrimine Natura, hanno elevato oltre 16 mila euro di sanzioni alle sette persone ritenute a vario titolo partecipanti e organizzatori della corsa di cavalli avvenuta alle prime luci dell’alba dello scorso lunedì 27 aprile. Com'era visibile a un certo punto del video, i carabinieri erano appostati a metà gara e sono poi intervenuti.

La gara, iniziata in piazza Indipendenza, ha avuto il suo "clou" lungo la via Ernesto Basile ed è stata ripresa e diffusa su social network dagli stessi partecipanti. "Nello specifico - spiegano dal comando dei carabinieri - i militari hanno effettuato numerosi controlli nei quartieri Ballarò e Villaggio Santa Rosalia individuando tre stalle, dove si trovavano sette cavalli, e che non rispondevano ai criteri di legge".

Inoltre le sette persone sono state sanzionate anche per la violazione delle disposizioni governative per il contenimento del contagio da Coronavirus. I due driver - ripresi nel video - sono un uomo di 39 anni (F.Z. le sue iniziali) e un 33enne (G.M.). Coinvolti nella vicenda anche dei minorenni. "L’autorità giudiziaria - hanno concluso dal comando dei carabinieri - è stata informata per i reati di concorso in maltrattamento di animali e competizioni tra animali non autorizzate". Sono ancora in corso accertamenti mirati all’identificazione degli altri partecipanti che sono stati ripresi nel video e dalle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tragitto.

Sulla vicenda, poco prima che si diffondesse la notizia della denuncia ad opera dei carabinieri, era intervenuto anche il sindaco Leoluca Orlando, che dopo avere ordinato alla polizia municipale di acquisire i video circolati in rete ed ogni altra informazione utile a supportare attività di indagine sui fatti, aveva dato mandato all'Avvocatura comunale di valutare la possibilità di presentazione di una denuncia. "Mi auguro - aveva detto - che presto questi scellerati vengano identificati e duramente sanzionati per le numerose violazioni commesse, per la violenza agli animali, per la violazione delle norme di prevenzione del coronavirus e per altro. Non appena questi scellerati saranno identificati, il Comune si costituirà Parte civile in ogni procedimento in cui ciò sia possibile".