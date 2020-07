Scaduti i termini di custodia cautelare, torna libero Giuseppe Monteleone

Torna libero Giuseppe Monteleone, ex dirigente del Comune finito ai domiciliari a febbraio scorso con l'inchiesta "Giano Bifronte", legata a un presunto giro di mazzette per la realizzazione di alcuni piani costruttivi. A disporre la liberazione è stato il gip Michele Guarnotta, che ha accolto la richiesta dell'avvocato Nino Zanghì: il difensore dell'indagato ha messo in evidenza come fossero scaduti i termini di custodia cautelare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'indagine della guardia di finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis, sono coinvolti anche, tra gli altri, l'ex dirigente del Comune Mario Li Castri e due ex consiglieri comunali, Sandro Terrani e Giovanni Lo Cascio.