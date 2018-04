Corruzione al Cas, annullato sequestro dei conti correnti dell'avvocato palermitano

Il tribunale della libertà di Messina ha annullato oggi il sequestro preventivo dei conti correnti dell'avvocato palermitano Stefano Polizzotto e di Antonietta Sartorio, disposto nell'ambito dell'indagine sulla corruzione per l'autostrada Siracusa-Gela. Accolto il ricorso presentato dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Rossella Garofalo che hanno documentato la legittimità delle somme rinvenute sul conto dei due legali, pacificamente relative a prestazioni professionali rese al consorzio che si era aggiudicato l'appalto. All'avvocato Sartorio, non indagata, le somme erano state sequestrate in quanto contitolare del contratto di consulenza intercorrente con il consorzio.