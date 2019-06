La mafia dell'eolico e le mazzette alla Regione, arrestato anche capo del Genio Civile di Palermo

Ad aprile erano scattate le perquisizioni ed erano stati emessi gli avvisi di garanzia, adesso sono finiti in manette Paolo Arata, ex consulente per l’Energia della Lega ed ex deputato di Forza Italia, Francesco Arata (figlio di Paolo ndr), Vito Nicastri (già detenuto per altre vicende ndr) e il figlio Manlio. Ai domiciliari Alberto Tinnirello, in passato in servizio all’assessorato regionale all’Energia e adesso a capo de Genio Civile di Palermo. Arata è accusato di “intestazione fittizia, con l’aggravante di mafia, corruzione e autoriciclaggio” dalla procura di Palermo e dalla Dia di Trapani. Nel mirino i suoi affari con Vito Nicastri, il “re” dell’eolico ritenuto vicino al latitante Matteo Messina Denaro. Tinnirello risponde di corruzione.

Tinnirello, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Palermo dal 1986, prima di approdare al Genio civile era responsabile del Servizio III autorizzazioni e concessioni del dipartimento dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità dell'assessorato all'Energia. E' accusato di avere divulgato "informazioni sullo stato delle pratiche amministrative inerenti la richiesta di autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di biometano di Franconfonte e Calatafimi".

Determinanti per le indagini le intercettazioni. “Questi qua sono stati tutti pagati”, diceva Arata al figlio Francesco mentre stava per entrare negli uffici dell'assesorato regionale all'Energia. “Quanto gli abbiamo dato a Tinnarelli?”, sussurrava a proposito del dirigente che si occupava delle autorizzazioni per i parchi eolici, Alberto Tinnirello. Non solo. Arata parla di un altro funzionario, Giacomo Causarano, che presta servizio al Territorio e Ambiente. Non sapendo di essere ascoltato diceva: "Quello è un corrotto".

Indagati anche il presidente della commissione di valutazione di impatto ambientale (Via) Alberto Fonte e i funzionatiìri Giacomo Causarano che lavora al Territorio e Ambiente dove sono in corso perquisizioni e Angelo Mistretta che presta servizio al comune di Calatafimi.

Oltre agli arresti è scattato anche il sequestro di alcune società che gestiscono impianti eolici. Parallelamente, inoltre, prosegue il filone di inchiesta della Procura di Roma che vede indagati Arata e l'ormai sottosegretario Armando Siri. L'indagine era stata avviata a Palermo ma poi trasferita, per la parte riguardante il politico, ai colleghi della Capitale. Secondo la Dda Siri sarebbe il destinatario di una tangente da 30 mila euro in cambio di un emendamento nell'ambito di un affare sull'eolico insieme con l'imprenditore Vito Nicastri.

"Arata veniva alla Regione per trovare complici e si trovava di fronte a fermi e inesorabili 'No' - commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci - . Se questo vi sembra poco. La politica in questi mesi ha fatto quello che doveva fare: dove Arata prevedeva un impianto privato, il governo Musumeci ha finanziato un impianto pubblico".