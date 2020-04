Coronavirus, "Palermo merita di più" con le parrocchie in aiuto dei bisognosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il laboratorio politico "Palermo merita di più", fondato da Eusebio Dalì, vicepresidente dell’Ast, al fianco delle parrocchie per aiutare le famiglie che in questo periodo di emergenza a causa del Coronavirus sono in difficoltà economiche. Alessandro Fontanini, presidente di "Palermo merita di più", nella pagina Facebook del movimento sottolinea: "Al netto di quanto stiano facendo le istituzioni, anche noi ci sentiamo in dovere di fare la nostra parte e poi non possiamo aspettare i tempi della burocrazia. L’emergenza del Coronavirus rischia di ridurre alla fame tanti nostri concittadini - spiega Fontanini - Tanti altri per fortuna riescono ad andare avanti ed è a questi altri che ci rivolgiamo per una raccolta fondi che benefici direttamente uno degli avamposti migliori di solidarietà e fratellanza: le parrocchie". E aggiunge : "Ne abbiamo contattate alcune, quelle di nostra diretta conoscenza, ci hanno fornito le loro coordinate. Fate le vostre donazioni, grandi o piccole non importa. Ciò che importa è che la città si stringa attorno a sé stessa e dia prova di grande coesione. Ciò che importa è che Palermo aiuti Palermo. Uniti, ce la faremo".

Ecco le coordinate:

IBAN : IT44K0103004600000063336637 - parrocchia S. Espedito

IBAN: IT07G0326804603000863684860 - parrocchia San Paolo Apostolo

IBAN: IT41W0306909606100000125153 - Caritas Diocesana

IBAN: IT77O0303243070010000002830 - parrocchia San Gabriele Arcangelo

IBAN: IT10D0306909606100000117553 - parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù

IBAN: IT80D0200804697000103798731 - parrocchia dello Spirito Santo

IBAN: IT25Z0200804671000300692720 - associazione volontari francescani

IBAN: IT37L0617504608000014050680 - parrocchia Villaggio Ruffini