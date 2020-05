Ztl e zona blu ancora sospese: si potrà circolare e parcheggiare liberamente

Ztl e zone blu sospese fino al 18 maggio. Sulla scorta delle scadenze fissate dal Dpcm del premier Conte, prosegue la sospensione della Zona a traffico limitato e della sosta tariffata per le auto. Per altre due settimane quindi si potrà circolare e parcheggiare liberamente.

Il Comune intanto sta lavorando "ad un piano organico complessivo per la mobilità nella cosiddetta fase 2", al via domani. Lo dice a PalermoToday l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, annunciando che "verrà effettuato in questi giorni un monitoraggio degli spostamenti e dei flussi veicolari. Con le scuole chiuse e i dipendenti in smart working l'impatto del traffico sarà minimo. Ma dobbiamo farci trovare pronti per una ripresa".

Il Comune infatti comincia a prepararsi per la riattivazione della Ztl e per favorire un maggiore uso delle biciclette. La Giunta affronterà anche la questione degli abbonamenti di Ztl e strisce blu. "L'idea per chi ha già pagato gli abbonamenti semestrali e annuali - conclude Catania - ma a causa del lockdown non ha usufruito dei servizi è di prolungare le scadenze di due mesi. Gli abbonamenti mensili invece verranno valutati caso per caso".