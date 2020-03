Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Coronavirus, Musumeci: "Primo tampone negativo, ingressi in Sicilia siano monitorati da polizia"

Questo il responso degli esami per il presidente della Regione, in autoisolamento dopo aver incontrato l'omologo del Lazio Zingaretti (risultato positivo al Covid-19). Video messaggio dalla quarantena in casa: "Noi siciliani abbiamo affrontato tante difficoltà, ora serve prudenza. Chi torna da zone rosse lo dica"