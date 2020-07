Hanno costruito (gratis) un ospedale a Bergamo, imprenditore gli regala una vacanza in Sicilia

Palermo e Bergamo distanti solo geograficamente ma sempre più vicine grazie a un legame basato su solidarietà e generosità nato nei momenti più acuti della pandemia di Covid-19 e che continua ancora oggi. Alcuni componenti della curva Nord dell’Atalanta, che hanno contribuito alla costruzione dell’ospedale da campo nella città lombarda, adesso sono in Sicilia in vacanza grazie all’ospitalità dell’imprenditore Gianluca Maria Calì. Lo stesso che si è ribellato alla criminalità organizzata diventando simbolo della lotta al malaffare.

A renderlo noto è la Iena Ismaele La Verdera con un post su Facebook. "La storia d’amore tra Bergamo e Palermo continua! - si legge - Ve li ricordate? Sono gli artigiani che in pochi giorni hanno costruito gratis ospedale da campo di Bergamo, sono arrivati ieri a Palermo ospiti del dell’imprenditore Gianluca Maria Calì che ha voluto offrire loro una vacanza. Benvenuti in Sicilia piccoli eroi!".

L'asse Palermo-Bergamo è nato sin dai primi giorni di emergenza quando il capoluogo siciliano ha accolto, nei propri ospedali, alcuni pazienti lombardi che non potevano essere curati nella propria regione, al collasso per i troppi casi. Ma questo è solo un tassello, c'è stato poi uno scambio di "doni" dal profondo Nord al profondo Sud con gli aiuti inviati alla scuola Falcone dello Zen e i cannoli spediti in quel di Bergamo come ringraziamento da parte di una nota pasticceria palermitana. E oggi i generoso gesto di Calì. "Felice di avere questi ospiti speciali", commenta il diretto interessato che però schiva i complimenti di quanti lo ringaziano sui social e dice: "Cerco solo di fare il mio dovere morale e civile".