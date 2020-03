Cresce il numero dei positivi al Covid-19 a Villafrati, il sindaco: "I contagiati sono 72"

Cresce il numero dei contagiati a Villafrati, da ieri zona rossa. A fare il punto della situazione, in una diretta Facebook, è il sindaco Franco Agnello. Il primo cittadino ha chiarito "che ci sono 72 casi positivi. Si tratta di 50 ospiti di Villa delle Palme e dieci di loro sono già condotti all'ospedale di Partinico. Gli altri 22 sono operatori sanitari che lavorano presso la struttura". Dodici invece i tamponi di cui ancora non si conosce l'esito e che riguardano prevalentemente dipendenti comunali.

La notizia della trasformazione in zona rossa ha "travolto" il paese. Tutto è partito dalla Rsa. Domenica, dopo i primi casi positivi, l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza aveva annunciato che la struttura era stata posta in isolamento. Ma i tamponi positvi aumentavano di ora in ora tanto da fare scattare la misura più rigida. Da ieri le forze dell'ordine presidiano ingresso e uscita dal territorio comunale e si può varcare i confini sono per comprovate esigenze, unica deroga per chi deve garantire servizi essenziali.

"L'isolamento - ha detto il sindaco in un accorato appello ai suoi concittadini - ci aiuta a limitare la diffusione del virus. Finora non risultano casi di postitività in persone esterne alla struttura e questo ci porta a essere ottimisi e, se saremo bravi a rispettare le regole e i limiti che ci sono imposti, supereremo questa situazione al più presto. Da giorni, inoltre, erano state inibite le visite. Quindi è inverosimile che ci siano contagiati tra i parenti degli ospiti di Villa delle Palme".

"Noi - ha proseguito Agnello - non possiamo dire ufficialmente chi sono i contagiati, ma chi sa di avere avuto contatti con qualcuno dei positivi lo dica e si ponga in autoisolamento per quattordici giorni. Significa non avere contatti neppure con i propri familiari".

Il primo cittadino ha voluto rassicurare i compaesani anche sul fronte delle scorte alimentari: "Non abbiate paura - ha precisano che finiscano. I rifornimenti ci sono. Siamo in costante contatto con la Regione, la Prefettura, la Questura, la Protezione civile, la Croce rossa. Non siamo e non siete soli

