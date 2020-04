Un nuovo caso di Coronavirus a Villafrati, il sindaco: "Situazione sotto controllo"

Cresce ancora, seppur lentamente, il numero dei casi di Coronavirus a Villafrati, territorio dichiarato zona rossa dopo la scoperta di un focolaio nella rsa Villa delle Palme. E' stato il sindaco Franco Agnello, nel corso di una diretta Facebook, a rendere noto che il test effettuato su un cittadino ha dato esito positivo.

"Abbiamo ricevuto il risultato - ha spiegato il primo cittadino - dei cinquanta tamponi eseguiti lo scorso 5 aprile. Quarantanove sono negativi, mentre uno è positivo. E' un familiare di una delle persone già dichiarate positive nelle scorse settimane. Questo ci conforta. Significa - ha sottolineato - che non c'è un'estensione del contagio oltre le situazioni già note".

Quanto alla situazione all'interno della residenza assistita, per la quale la Procura di Termini ha aperto nei giorni scorsi un'indagine conoscitiva, Agnello ha parlato di un "miglioramento. Alcuni pazienti e alcuni operatori sono diventati negativi però per potere dichiarare la guarigione è necessario avere due tamponi negativi consecutivi. E' capitato infatto che alcuni test fossero negativi e per poi tornare nuovamente positivi. Per potere dire che stanno bene è quindi necessario avere due esiti negativi in successione". Solo ieri una donna di 88 anni risultata positiva al Coronavirus, che era ospite della struttura, è morta al “Covid hospital” di Partinico.

Il sindaco ha poi ribadito ancora una volta che il comune è ancora "zona rossa". "Alcuni nei giorni scorsi - ha chiarito - hanno pensato che non lo fosse più. Invece valgono gli stessi divieti di prima. Dovete avere pazienza. Le misure adotatte stanno funzionando e dobbiamo tutti continuare a rispettarle".

E ci sono anche alcuni cittadini di Villafrati, proprio perchè "zona rossa", fra le categorie per le quali la Regione ha previsto i test sierologici, nell'ambito dello screening epidemiologico sul Coronavirus. L'iniziativa avviata dal governo Musumeci, dopo il parere del Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza Covid-19 nell'Isola, è stata disposta per individuare quei soggetti che, potenzialmente, possono rappresentare una fonte di contagio, in previsione del graduale allentamento delle misure contenitive. Si tratta di due tipi di test sierologici (qualitativi e quantitativi), che serviranno alla rilevazione di anticorpi IgG e IgM anti-Sars-Cov2, e ovviamente saranno complementari al tampone rinofaringeo.