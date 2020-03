Coronavirus, la notte più buia di Villafrati: “53 casi di contagio, diventeremo zona rossa”

E' stata la notte più buia di Villafrati. Che adesso si prepara a diventare “zona rossa”. L'annuncio tanto temuto è stato fatto dal sindaco Franco Agnello durante una diretta Facebook lanciata poco prima della mezzanotte per comunicare l’esito dei tamponi eseguiti all’interno di una residenza sanitaria assistenziale de comune. Sono 53 i positivi: 31 ospiti della struttura e i restanti sono infermieri e operatori che dal primo caso di contagio sono rimasti all’interno della struttura.

“Questa comunicazione - ha detto Agnello - era l’ultima che speravo di dover dare. Gli esami hanno dato un esito poco confortante. Ancora non abbiamo i nominativi ma abbiamo già iniziato a lavorare. Il presidente Musumeci adotterà forse già nella notte un’ordinanza di chiusura del paese, il comune diventerà zona rossa com’è accaduto ad Agira e Salemi”.

Durante la diretta il sindaco ha invitato i cittadini di Villafrati, un paese di 3 mila anime sulla direttrice di collegamento tra Palermo e Agrigento, a mantenere la calma e a non lasciarsi prendere dal panico. “Abbiamo vissuto momenti difficili, dal crollo del pozzo alla alluvione dell’anno scorso che aveva portato via parte della condotta. Anche questa volta - afferma - riusciremo a superare la drammaticità del momento. Sono orgoglioso di essere sindaco di questo comune, i miei concittadini già nei giorni scorsi hanno dimostrato di rispettare le regole.

In questa difficile battaglia il comune non sarà da solo: “Ho ricevuto l’appoggio della Regione e dell’assessorato. Mi ha chiamato e fra qualche ora (stanotte, ndr) sarà qui con noi il direttore generale dell’Asp insieme al capo del Dipartimento della Protezione civile. Sicuramente non saremo lasciare soli e con l’aiuto delle istituzioni sovracomunali riusciremo a superare il problema”. Atteso già per oggi un provvedimento del sindaco con le prime linee guida per il comune diventato “zona rossa”.

All’ospedale di Partinico, trasformato per l’emergenza in Covid hospital, è deceduto ieri un novantenne originario di Vicari e arrivato proprio da Villafrati. A darne notizia è stata l’Asp specificando che il soggetto era affetto da altre patologie. Accertati i primi 16 casi di contagio, la Rsa è stata chiusa in attesa di eseguire gli oltre cento tamponi necessari per verificare l’eventuale presenza di altri soggetti positivi all’interno della struttura. Undici sono stati trasferiti a Partinico mentre gli altri hanno atteso le comunicazioni da parte del Sindaco.

Accertata l’esistenza del “focolaio” la Regione e il Comune hanno optato per la linea dura, impedendo ai cittadini, d’ora in poi e fino a cessata esigenze, di entrare o uscire da Villafrati. Il primo cittadino, convocata la prima riunione del Centro operativo comunale, dovrà adesso stabilire le prossime mosse, ripercorrere a ritroso il “cammino” fatto dal virus e scoprire come sia arrivato nel piccolo centro abitato. Fra una delle ipotesi anche quella di un contatto, ai primi di marzo, fra l’anziano poi deceduto e una familiare che sarebbe rientrato dalla Lombardia.

Al centro delle polemiche degli scorsi giorni un messaggio che ha fatto il giro di mezza provincia palermitana in poche ore. In un audio si sente una donna ipotizzare il modo in cui il Coronavirus sarebbe arrivato all’interno della casa di cura. “Non sappiamo ancora come siano andate le cose - ha detto ieri il sindaco Agnello a PalermoToday - ma non posso permettere che questi messaggi facciano partire la caccia alle streghe. Mi sono rivolto alle forze dell’ordine perché questa persona, invece di fare allarmismo, aveva il dovere di metterci la faccia e fornire ogni informazione utile per ricostruire questa vicenda”.