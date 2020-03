VIDEO | Coronavirus: tutti al balcone per il professore con il sax in zona Stadio

A Palermo si moltiplicano le iniziative collettive per stare uniti nell'emergenza. In viale Croce Rossa è ormai fisso l'appuntamento con la musica di Dario Nicchitta, insegnante di geografia all'istituto tecnico turistico Marco Polo. "Coltivo da molti anni una grande passione, quella del sax - dice lui a PalermoToday -. Una decina di giorni fa da casa io e mia moglie cominciammo a sentire degli applausi ritmici e dei richiami. Dopo qualche minuto, mentre stavo lavorando al pc, mia moglie mi chiamò per dirmi che tutto il vicinato mi reclamava per suonare qualcosa dal balcone. Io, un po' restio, dissi che stavo lavorando ma dopo alcune insistenze mi decisi ad andare. Fu un successo e mi emozionai per il calore, l'affetto che tutti i vicini mi tributarono. Da allora alle 18 di tutti i giorni suono qualcosa, a volte anche a richiesta. Suonare per i vicini mi fa stare bene. Mi piace sapere che tante persone, con le quali ci si scambiava un semplice saluto, si ritrovino in questo momento difficile tutti alla stessa ora per ascoltate il mio sax, per salutarsi, per scambiarsi sorrisi, parole di speranza. Ieri era il compleanno di Mina..."