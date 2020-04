Bancarelle in strada senza autorizzazione e contro regole anti Covid, 4 denunce

C'era chi vendeva cozze, chi frutta e verdura. Tutti rigorosamente senza autorizzazione e infrangendo le regole anti Coronavirus. Quattro venditori ambulanti sono stati denunciati e multati dalla polizia municipale nel corso dei controlli congiunti con le altre forze di polizia finalizzati al contenimento del virus e al contrasto all'abusivismo commerciale.

In piazza Tumminello, zona Sant’Erasmo, gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica, hanno sequestrato circa 30 chili di cozze e vongole "detenute in cattivo stato di conservazione. Il venditore, V.R. di 39 anni, privo di autorizzazioni amministrative e sanitarie", è stato denunciato per non aver rispettato le norme igienico sanitarie e per l’invasione del suolo pubblico. Dovrà pagare 880 euro, per la mancanza di autorizzazione, per l’occupazione del suolo pubblico e per non aver rispettato i decreti del governo contro il Covid.

In via Placido Rizzotto, nel quartiere Bonagia, in un intervento congiunto con il commissariato Oreto Stazione, un venditore di frutta e verdura, L.T.G. di 20 anni, è stato denunciato per invasione del suolo pubblico. Per lui una multa di oltre 1180 euro, sia per la mancanza di autorizzazione alla vendita sia per la violazione dei Dpcm.

Stessa sorte per un venditore abusivo di via Eugenio l’Emiro, scovato durante il sopralluogo effettuato con gli agenti del commissariato Zisa. L’uomo, R.I. di 38 anni, è stato sanzionato per un importo complessivo di 880 euro per la mancanza di autorizzazione, per l’occupazione del suolo pubblico con prodotti ortofrutticoli e per la violazione dei Dpcm. E' stato anche denunciato per invasione del suolo pubblico.

In via Roccazzo gli agenti del nucleo Controllo attività commerciale su area pubblica insieme ai carabinieri della stazione Borgo Nuovo hanno denunciato un altro venditore abusivo "per invasione del suolo pubblico con prodotti ortofrutticoli posti in vendita su espositori e cassette e per aver realizzato una costruzione abusiva in muratura e metallo di circa 30 metri quadrati". L’uomo, L.G.A. di 52 anni, è stato

anche sanzionato per un importo di 880 euro, per mancanza di autorizzazione alla vendita, per l’occupazione del suolo pubblico e per la violazione dei decreti.