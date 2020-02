Coronavirus, sta bene la donna contagiata: negativi test sugli altri turisti e personale hotel

La 66enne bergamasca, la prima risultata positiva a Palermo, si trova ricoverata in isolamento al Cervello "in discrete condizioni". Quarantena per il marito e un amico con il quale viaggiavano. Gli esami hanno escluso il contagio per la comitiva lombarda e il personale dell'hotel in cui alloggiavano