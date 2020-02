Il caso sospetto del turista cinese, conferma dallo Spallanzani: non si tratta di Coronavirus

Dopo il primo tampone fatto in ospedale e le successive analisi al Policlinico, è arrivata la conferma anche dal centro specializzato dello Spallanzani di Roma: il turista cinese non aveva il Coronavirus. A darne notizia è stato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Gli esami eseguiti a Roma rientrano fra quelli previsti nell’ambito delle procedure attivate dal Ministero per fronteggiare l’epidemia.

Il caso era esploso venerdì mattina, quando un uomo arrivato da Shangai (passando per Roma) ha iniziato ad accusare sintomi quali febbre e raffreddore. Essendo costretto a letto il turista ha chiamato la reception che a sua volta ha contattato il 118 facendo presente la situazione in cui si trovavano. Pochi minuti dopo sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e un’automedica.

A far montare la preoccupazione era stata la “tenuta anticontagio” dei sanitari, arrivati con tute e mascherine di carta, come previsto dal protocollo. Il turista cinese è stato quindi portato al Cervello dove un primo controllo era già servito a fare sgonfiare il caso. Poche ore dopo la conferma dal laboratorio d’analisi del Policlinico e infine quella dello Spallanzani.