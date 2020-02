Coronavirus, anche Orlando all'ospedale Cervello: "Medici preparati, li ringrazio"

Il sindaco Leoluca Orlando si è recato a ora di pranzo nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cervello nel quale è ricoverata la turista bergamasca risultata positiva al nuovo Coronavirus. Accompagnato dal direttore generale Walter Messina, il sindaco si è accertato, e ha avuto conferma, del rispetto di tutte le procedure previste per il trattamento della paziente, così come di quelle previste se dovessero essere accertati nuovi casi.

"Ho incontrato il primario Enzo Farinella, il personale medico e paramedico in servizio nel reparto - ha detto il sindaco - ricevendo tutte le rassicurazioni del caso. Ho incontrato donne e uomini che con grande professionalità stanno affrontando una situazione per la quale sono perfettamente preparati. Ho voluto esprimere a nome di tutta la città la nostra gratitudine per il lavoro che, con tanti altri operatori della sanità, stanno svolgendo".

Orlando ha concluso: "E' stato anche utile ricevere dalla loro viva voce la smentita circa clamorose bufale che circolano in rete in queste ore sulle loro condizioni di lavoro, che sono certamente sotto pressione, ma assolutamente rispettose di tutte le norme e procedure per la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti".