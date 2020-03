Coronavirus, la proposta: "Stop al canone Tosap per tutte le attività che hanno in concessione suolo pubblico"

"Sospendere il canone Tosap". Il capogruppo del PD del comune di Palermo, Rosario Arcoleo, chiede al Sindaco Leoluca Orlando, a tutela dei commercianti, il decurtamento della quota dei mesi di emergenza dalla somma dell'importo annuale. Appellandosi all'articolo 67 del decreto Cura Italia sul differimento dei termini di riscossione dei tributi locali, il consigliere dichiara: "Stiamo vivendo tutti un periodo difficile, ed io da cittadino palermitano prima e da istituzione poi, non posso non pensare alle grandi difficoltà che stanno affliggendo la categoria dei commercianti. Invito il Sindaco ad avviare la sospensione del Canone Tosap, quindi a non contare nel suddetto tributo i mesi di inattività come concorrenti nel periodo di canone annuale. Palermo é una città turistica e le attività commerciali sono il principale motore per della nostra economia, dobbiamo a tutti costi proteggerle facendole sopravvivere".

