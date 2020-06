Termini Imerese esulta: non ci sono più contagiati da Coronavirus

Dopo la fase calda della pandemia e tre mesi trascorsi tra lockdown e restrizioni, Termini Imerese raggiunge quota zero contagiati da Coronavirus: in paese non ci sono più "positivi". La comunicazione è stata fornita ieri con una nota dal commissario straordinario del Comune, Antonio Lo Presti, che ha parlato di un obiettivo raggiunto dopo un "lungo e impegnativo cammino di prevenzione e controllo del territorio".

L’estate è alle porte ma il rischio, come paventato dalle autorità sanitarie, è che autunno e inverno possano portare una nuova ondata di contagi. Alla luce del risultato di oggi però, se non fosse per il tragico dato dei due decessi registrati a Termini dall’inizio dell’emergenza, la comunità termitana può "festeggiare" con cauto ottimismo.

"E’ un passo significativo che occorre non mettere in discussione - dichiara il commissario Lo Presti (foto allegata) - con comportamenti poco responsabili. Invito a continuare a rispettare le indicazioni fornite dal ministero della Salute. Ringrazio tutti i cittadini per il senso di responsabilità dimostrato, il personale medico e sanitario, la polizia municipale, le forze dell’ordine, la Protezione civile e tutti i volontari".