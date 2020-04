Coronavirus, c'è un altro positivo a Termini Imerese

Un cittadino, già in isolamento volontario, è risultato positivo al tampone a Termini Imerese. "Pertanto i casi di positività al Covid-19 sono ad oggi 3", dice il commissario straordinario Antonio Lo Presti. "Sono 37 i cittadini in isolamento volontario e 5 in quarantena obbligatoria", dice. L'invito è sempre quello di osservare con rigore le disposizioni ministeriali e le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie per contenere la diffusione del virus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.