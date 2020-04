Coronavirus, salgono a sei i positivi a Termini Imerese

Sono sei i cittadini di Termini Imerese positivi al Coronavirus. Lo ha reso noto - attraverso un comunicato - il commissario straordinario del Comune, Antonio Lo Presti, che ne ha approfittato per fare un breve punto della situazione. "I cittadini in isolamento volontario sono 36 e 16 in quarantena obbligatoria - dice -. E' stata accertata la positività al tampone di due persone già in quarantena obbligatoria". "Il cittadino SieroCovid è risultato negativo al tampone eseguito dalla autorità sanitaria - conclude -. Si invita la comunità a rispettare le indicazioni fornite dal Ministero della Salute. Andrà tutto bene".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.