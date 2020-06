Coronavirus, a Termini Imerese un positivo e 55 persone in isolamento

I cittadini in isolamento volontario a Termini Imerese in questo momento sono 55 e uno risulta positivo al Covid-19. Lo rende noto il Commissario Straordinario del comune Antonio Lo Presti, attraverso un comunicato.

Al momento in Sicilia - secondo l'ultimo bollettino diramato dalla presidenza della Regione - risultano attualmente ancora contagiate 986 persone. Di questi 72 pazienti sono ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva, mentre 914 sono in isolamento domiciliare. In provincia di Palermo gli attuali positivi sono 296 (16 in tutto le persone ricoverate).