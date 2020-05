Pagamento Tari, 4 mila palermitani hanno chiesto la proroga al 15 luglio

Fino ad oggi sono circa 4.000, fra utenze domestiche e non domestiche quelle che hanno chiesto la proroga al 15 luglio del pagamento della Tari. Dal Comune spiegano: "Si ricorda che il pagamento della prima rata della Tari potrà essere effettuato fino al prossimo 31 maggio, salvo richiesta di ulteriore proroga al 15 luglio per quelle famiglie e imprese che si trovano in difficoltà economiche a causa delle emergenza sanitaria legata al Covid-19".

"La proroga - aggiungono dal Comune - può essere richiesta tramite il servizio online disponibile sul sito del Comune senza necessità di registrazione. Il sindaco Orlando ha inviato oggi una nota anche alle associazioni di categoria, invitando a dare massima diffusione dell'opportunità di proroga fra i propri associati, così come il Comune ha già ricordato a tutti i cittadini nei giorni scorsi tale possibilità tramite l'invio di lettere a domicilio".