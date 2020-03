Virus, lettera di Giaconia: "Tamponi preventivi per tutti gli addetti ai servizi pubblici essenziali"

"Tamponi preventivi" per tutti i lavoratori addetti ai servizi pubblici essenziali, che gravitano nella "galassia" Comune. A chiederlo è il consigliere comunale di Avanti Insieme, Massimiliano Giaconia, in una lettera indirizzata al prefetto, al sindaco, agli assessori, ai presidenti delle ex municipalizzate e ai dirigenti competenti.

"E' necessario non trascurare nulla e non bisogna abbassare la guardia, perchè è fondamentale non commettere l’errore di pensare che tutte le misure preventive che si stanno mettendo in campo siano sufficienti. Il rischio è di farsi trovare impreparati e vulnerabili dinanzi al Coronavirus”.

"L'opportunità di sottoporre i lavoratori dei ai servizi pubblici essenziali a 'tamponi preventivi' - conclude Giaconia - è dettata dalla necessità di evitare la diffusione della malattia da parte di soggetti asintomatici".

