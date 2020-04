Asp Palermo, la Fials: "Bene i tamponi su tutto il personale"

"Obiettivo raggiungo. Siamo felici che i tamponi effettuati all’ospedale Covid di Partinico siano risultati tutti negativi. E siamo ovviamente anche molto soddisfatti che dopo le nostre sollecitazioni l’Asp ripreso ad effettuare i tamponi per tutto il restante personale”. Lo afferma la segreteria provinciale della Fials Palermo attraverso il suo segretario provinciale, preannunciando una rigida vigilanza sui cronoprogrammi.

“Infatti ieri 16 aprile – prosegue la Fials - sono già iniziati i primi controlli sulle Rsa di via Pindemonte, oggi si è proseguito con l'ospedale Ingrassia e speriamo rapidamente si proceda anche nei prossimi giorni. Confidiamo in futuro che queste comunicazioni possano avvenire all’interno delle normali e corrette relazioni sindacali così come da indicazioni date e ribadite dall’assessore. Ci chiediamo comunque il perchè di questi tempi così lunghi per conoscere l’esito dei tamponi, 15 giorni circa. Restiamo altresì perplessi sulle modalità e i tempi con cui l’Asp ha riferito di voler procedere. L’Asp ha annunciato infatti di voler effettuare diagnostica sierologica sui dipendenti, senza ribadire "oltre ai tamponi", essendo il test sierologico complementare è non sostitutivo. Per questa ragione la Fials continua con la massima determinazione a chiedere di effettuare i tamponi su tutto il personale”.