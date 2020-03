Coronavirus, tampone anche per il sindaco Orlando: attesa per i risultati

E' atteso per oggi l'esito del tampone fatto dal sindaco Leoluca Orlando. Il primo cittadino, presente alla riunione del comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza, si è sottoposto ieri pomeriggio ai test. Il motivo? Al vertice, che si è svolto lunedì scorso in prefettura, ha partecipato tra gli altri il comandante provinciale dell'Arma, Arturo Guarino, risultato positivo al Coronavirus assieme ad altri ufficiali e militari dell'Arma.

Ecco perché è scattato l'allarme anche per le altre autorità presenti alla riunione, tra i quali il prefetto, il questore, i comandanti di polizia municipale e Guardia di finanza. Il sindaco Orlando aspetta quindi i risultati del tampone, così come una consigliera comunale. Stesso discorso per una ventina di carabinieri contagiati, che si trovano in quarantena nelle loro abitazioni. Tutti sarebbero in buone condizioni di salute.