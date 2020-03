Coronavirus, a Bagheria vigili in strada: "Controlli senza sosta davanti ai supermercati"

Sono in strad​a già dalle prime ore del mattino, all'orario di apertura dei supermercati, gli agenti di polizia municipale per controllare che i bagheresi rispettino le disposizioni contro la diffusione del coronavirus. Lo fa sapere il Comune di Bagheria attraverso una nota. "Ieri pomeriggio e ieri sera - si legge - controlli lungo i corsi principali e diverse zone della città. Stamani il sindaco, come già nei giorni scorsi ha accompagnato i vigili urbani in un sopralluogo per verificare eventuali assembramenti presso i supermercati. L'amministrazione continuerà i controlli tutto il giorno e ricorda che domani, ad eccezione di farmacie ed edicole, tutto deve essere chiuso".

Sono stati controllati gli ingressi dei supermercati, verificate le distanze di sicurezza, le autocertificazioni che testimoniano che la gente stia uscendo solo per cause di necessità. Ulteriormente potenziato il personale anche con ronde e appostamenti in diversi punti della città con un controllo a tappeto ancora più pressante. I controlli continueranno tutti i giorni.

Intanto il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, alle ore 13,30, di oggi, interverrà in diretta per informare i cittadini circa una nuova disposizione che ha appena firmato e di cui spiegherà i contenuti. (Per seguire la diretta del sindaco collegarsi alla sua pagina facebook https://www.facebook.com/filippotripolisindaco/ e a quella del Comune https://www.facebook.com/ComuneBagheria/)