Coronavirus, il ministro De Micheli: "Stop anche alle auto dirette in Sicilia"

"Il tempo di questo provvedimento per la Sicilia dipenderà dalla durata dell'emergenza, da come si svilupperà nell'ambito dell'Isola e come sarà la situazione sanitaria. Quindi in Sicilia non ci si va in auto, sono consentiti solo i trasporti per motivi di lavoro o di particolare urgenza. Sono consentiti voli aerei su Catania e Palermo da Fiumicino, gli ultimi due aerei da Milano sono partiti stamattina e sono consentiti attraverso la partenza di pochissimi traghetti quando sono portatori di merci". Lo ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a Sky Tg 24, tornando a parlare dello stop dei collegamenti per la Sicilia. Il decreto è stato sollecitato dal presidente della Regione Nello Musumeci.

De Micheli ha chiarito che "Per poter arrivare in Sicilia bisogna comunque essere autorizzati dalla Regione Siciliana e dal presidente della Regione. Bisogna essere in grado di motivare perchè si entra e si esce dalla Sicilia". Resta regolare, invece, il trasporto merci.

Eventuali deroghe, per motivi di necessità, lavoro o salute, possono essere concesse solo dal presidente della Regione Siciliana. Per questo motivo è stato creata una mail alla quale far pervenire le eventuali richieste: dipartimento@protezionecivilesicilia.it.