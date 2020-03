Coronavirus: Audaces e Branco onlus portano la spesa a casa di anziani e famiglie bisognose

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un'Italia bloccata, c'è chi si muove e offre totalmente il loro aiuto alla popolazione. In questi giorni di emergenza, i militanti di Audaces e i volontari di Branco onlus - muniti di tutti i dispositivi di sicurezza sanitaria - continuano la loro azione solidaristica nei confronti delle famiglie italiane più bisognose, con la consegna a domicilio della spesa e di generi di prima necessità.

"Questa azione - dicono i militanti - è volta a farci sentire tra le persone e ad offrire tutto il nostro aiuto alle famiglie che già assistiamo e alle persone, come tanti anziani, che si trovano impossibilitate ad uscire di casa. Da tempo ormai siamo presenti nel territorio cittadino con la consegna dei pacchi alimentari presso la nostra sede, ma in un momento di grave emergenza come questa non ci tiriamo indietro e mettiamo in campo tutte le nostre forze per far sentire la nostra presenza e vicinanza agli italiani".