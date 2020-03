VIDEO | Stop a retta per nidi comunali e strade sanificate: Bagheria in campo contro il Coronavirus

Il sindaco Filippo Tripoli in diretta Facebook annuncia le misure previste per fronteggiare l'emergenza. Pagamento delle rate sospeso fino alla ripresa del servizio e disinfezione per tutta la città per quattro notti consecutive. "Nessun nuovo contagio. Momento difficile ma lo supereremo"