Coronavirus, la richiesta: "Autobus affollati, sospendere la Ztl"

Una richiesta inoltrata al sindaco Leoluca Orlando e all'assessore Giusto Catania per chiedere lo stop temporaneo della Ztl visti gli effetti del Coronavirus. L'iniziativa è del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle. La nota è stata firmata da Antonino Randazzo, Viviana Lo Monaco e Concetta Amella.

"Chiediamo - dicono - di sospendere temporaneamente la Ztl (zona a traffico limitato) e disattivare i relativi varchi del centro storico a partire già da lunedì 9 marzo, così da agevolare e prediligere gli spostamenti in città con mezzi privati almeno fino al prossimo 3 aprile. La riteniamo una misura utile per poter procedere alla conseguente riduzione temporanea dell’utilizzo dei mezzi da parte della azienda Amat, al fine di agevolare gli interventi di sanificazione previsti dal DCPM e per rispondere alla necessità di adottare misure che consentano di evitare assembramenti di persone. Riteniamo che, in questo momento di grande emergenza per la nazione, diventi prioritario prevedere misure per ridurre l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, spesso sovraffollati, onde evitare il propagarsi del contagio tra i cittadini".