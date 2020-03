Coronavirus, Roma raccoglie l'Sos dei Comuni: 400 milioni per buoni spesa alle famiglie

Evitare che l'emergenza Coronavirus, con la serrata delle attività e migliaia di persone rimaste quindi senza reddito, si trasformi in una polveriera sociale. Tentare si fermare sul nascere le tensioni emerse in più città, Palermo tra queste, perchè c'è chi - letteralmente - non ha più come fare la spesa. Con questo scopo ieri pomeriggio Roma ha teso la mano ai Comuni mettendo a disposizione 400 milioni destinati espressamente "alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa". I fondi, ancora da quantificare, che arriveranno da Roma a Palermo si aggiungono a quelli stanziati dalla Regione. Una boccata d'ossigeno per le famiglie che non arrivano a fine mese. Il Comune sta già lavorando a piano per la distribuzione delle somme e l'erogazione di buoni pasto già dalla prossima settimana.

Ad annunciare il nuovo provvedimento è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Ho firmato - ha detto nel tardo pomeriggio di ieri - un Dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni. Con ordinanza della Protezione civile aggiungiamo a questo fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai Comuni col vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari. Non vogliamo lasciare nessuno solo in un momento in cui l'intera comunità nazionale è sofferente".

Proprio i Comuni avevano lanciato l'Sos e si erano mobilitati in prima battuta per le famiglie. A Palermo, in sole 48 ore, oltre 1000 nuclei familiari si erano iscritti al programma dell'Amministrazione per ricevere gli aiuti. Parallelamente però era cresciuto l'allarme il rischio di veri e propri assalti ai supermercati, pianificati anche tramite i social. Il timore è che a soffiare sulla disperazione delle famiglie sia Cosa nostra, tanto che anche la Dda si sta interessando.

Musumeci ammette: "Epidemia economica è arrivata prima di quella sanitaria"

Roma prevede anche un iter snello per la distribuzione delle nuove somme. "Già dall'inizio della prossima settimana - ha detto il premier - speriamo che sarà possibile erogare generi alimentari alle persone bisognose. Siamo tutti sulla stessa barca".

Segno della sinergia con i Comuni, la presenza in conferenza stamoa seppure in video, del presidente dell'Anci Antonio Decaro. "Arrivano centinaia di richieste da famiglie in difficoltà economiche e sociali, questo provvedimento è una risposta veloce a chi ne ha bisogno. Faremo la nostra parte".

Adesso che i soldi sono in arrivo, spetta al Comune attivarsi. Già ieri il sindaco Leoluca Orlando ha riunito la Giunta per approntare quanto necessario a rendere operative le misure una volta che saranno formalizzate dai Governi nazionale e regionale.

Già domani l'esecutivo varerà formalmente alcune modifiche al Peg (il piano per la gestione dei fondi di bilancio ndr), e sono state vagliate, fanno sapere da Palazzo delle Aquile,"le diverse ipotesi per rendere l'utilizzo delle somme quanto più snello e veloce possibile, senza incorrere in lungaggini gestionali e burocratiche". Oggi Orlando presiederà il direttivo di Anci e poi una nuova riunione con gli assessori e i dirigenti interessati, per "concordare modalità flessibili di risposta alle diverse esigenze dei diversi comuni isolani".

"Da alcuni giorni - sottolinea Orlando - avevamo richiesto interventi regionali e nazionali per fronteggiare l'emergenza sociale legata al Covid e già in queste ore Palermo sta sperimentando una positiva collaborazione con il privato sociale e con l'associazionismo per lo sviluppo di un sistema di assistenza alimentare. E' una esperienza importante per mettere a punto un sistema che permetterà di garantire aiuto a tutti coloro che hanno realmente bisogno e garantirà maggiore serenità a migliaia di famiglie".

Soddisfazione per le misure varate dal Governo sono espresse dai parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle di Palermo, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso, Aldo Penna e Adriano Varrica. “Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - dicono - dimostra di saper cogliere con prontezza le priorità del Paese di fronte a questa inusitata emergenza. Il Coronavirus sta mettendo a dura prova non solo il sistema sanitario, ma anche la tenuta sociale, soprattutto nelle aree più povere. Bene quindi la decisione di trasferire immediatamente i quattro miliardi e trecento milioni per incrementare il fondo di solidarietà dei Comuni e bene lo stanziamento di ulteriori quattrocento milioni che verranno pure destinati ai Comuni per far fronte alle situazioni di emergenza sociale, ed in particolare all’erogazione diretta o indiretta di alimenti e generi di prima necessità. Adesso lavoriamo per un Reddito di Emergenza per tutti, sulla base del modello del Reddito di Cittadinanza, la cui utilità e valenza sociale è ormai sotto gli occhi di tutti”.

Articolo aggiornato il 29 marzo 2020 alle ore 13.04