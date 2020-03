Sispi, il 10% della forza lavoro negli uffici: servizi comunali garantiti

La forza lavoro della Sispi presente negli uffici è stata ridotta a circa il 10% per garantire la sicurezza dei lavoratori. Lo fa sapere il Comune attraverso una nota. "Le attività dell'azienda sono garantite tramite smartwork da casa dai dipendenti, con particolare presidio degli applicativi e servizi funzionali alla macchina comunale - si legge -. L'azienda sta in queste ore inoltre predisponendo tutto quanto necessario per l'avvio a scaglioni da lunedì del lavoro in remoto per circa 2200 dipendenti del Comune".

"Siamo grati a Sispi - affermano il sindaco e l'assessore Paolo Petralia per lo straordinario sforzo in atto per garantire la piena operatività dell'amministrazione comunale che oggi più che mai deve poter contare sui servizi digitali."